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Формула-1. Стартовый порядок главной гонки Гран-при России
Сегодня состоится главная гонка
Сегодня, 27 сентября состоится главная гонка Гран-при России. Она начнется в 14:10 по Киеву. Вашему вниманию стартовый порядок заезда.
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