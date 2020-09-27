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Формула-1. Боттас побеждает в главной гонке Гран-при России, Ферстаппен - второй
Результаты гонки Гран-при России
Сегодня, 27 сентября состоялась главная гонка одиннадцатого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при России.
Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Валтерри Боттас, серебро у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена (+7,729), а ТОП 3 замкнул еще один пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+22,729).
Вашему вниманию результаты главной гонки Гран-при России:
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