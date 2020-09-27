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Формула-1. Боттас побеждает в главной гонке Гран-при России, Ферстаппен - второй

Автоспорт
(1 голосов)

Результаты гонки Гран-при России

Формула-1. Боттас побеждает в главной гонке Гран-при России, Ферстаппен - второй
UA-Футбол
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Сегодня, 27 сентября состоялась главная гонка одиннадцатого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при России.

Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Валтерри Боттас, серебро у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена (+7,729), а ТОП 3 замкнул еще один пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+22,729).

Вашему вниманию результаты главной гонки Гран-при России:

Формула-1. Боттас побеждает в главной гонке Гран-при России, Ферстаппен - второй - изображение 1
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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Валттери Боттас Гран-при России
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