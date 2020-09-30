Феррари планирует участие Шумахера, Айлотта и Шварцмана в тестах Ф-1 в Абу-Даби

Участие в пятничных тренировках Гран-при Айфеля и Гран-при Абу-Даби не должно стать для пилотов Академии "Феррари" Мика Шумахера, Каллума Айлотта и Роберта Шварцмана единственным опытом работы с актуальными болидами Формулы-1 в 2020 году. Как заявил руководитель академии и спортивный директор "Феррари" Лоран Мекис, три этих гонщика должны принять участие в тестах молодых пилотов, которые пройдут в Абу-Даби после финального этапа Формулы-1 сезона-2020. В отличие от прошлых лет, тесты уместятся в один день, зато каждая команда получит право работать с двумя болидами, а не одним. Участвовать в испытаниях имеют право гонщики, которые провели в Ф-1 не более двух Гран-при.

"Вполне естественно, что мы не упустим этот шанс. Вы увидите, как три наших молодых пилота участвуют в тестах — либо в составе нашей команды, либо в составе наших команд-партнёров", — приводит слова Мекиса Speedweek.