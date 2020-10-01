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Хэмилтон не подпишет новый контракт с Мерседесом

Автоспорт
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Гонщик дождется окончания сезона

Хэмилтон не подпишет новый контракт с Мерседесом
Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон пока не подписал контракт с командой на 2021 год, утверждает немецкое издание RTL. По данным источника, подписание контракта состоится по окончании сезона. Ранее издание Daily Mail утверждало, что Хэмилтон уже подписал трёхлетний контракт с "Мерседесом" на $ 150 млн.

Стороны хотят продолжить сотрудничество, но все переговоры запланированы после завершения нынешнего чемпионата. Сейчас руководство "Мерседеса" и сам Хэмилтон хотят сосредоточиться на текущих задачах и Гран-при, которые проходят каждую неделю.

При этом, по данным источника, Хэмилтон и "Мерседес" намеревались провести переговоры ещё в начале года, но из-за пандемии коронавируса были вынуждены отложить их.

Хэмилтон уверенно возглавляет зачёт пилотов в текущем сезоне, британец набрал 205 очков. Второе место занимает напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас (161). Тройку лучших замыкает гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен (128).

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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
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