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Хонда уйдет из Формулы-1 после 2021 года

Автоспорт
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Японцы завершают свой путь в главной гоночной серии мира

Хонда уйдет из Формулы-1 после 2021 года
Новина українською

Хонда по окончании следующего сезона уйдет из Формулы-1, сообщает официальный сайт Королевских гонок. Японский концерн является поставщиком моторов для двух команд Формулы-1 – Ред Булл и Альфа Таури.

Хонда вернулась в Формулу-1 в 2015 году, но потерпела неудачу в сотрудничестве с Маклареном. Позже японцы объединились с Торо Россо, а с 2019 года стали поставлять силовые установки для Ред Булл.

После ухода Хонды в Формуле-1 останутся три моториста – Мерседес, Феррари и Рено. Согласно регламенту, Рено придется поставлять двигатели для Ред Булл и Альфа Таури, если эти команды не договорятся с Мерседесом или Феррари.

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В статье: формула-1
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