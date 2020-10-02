Ферстаппен может покинуть Ред Булл из-за отказа Хонды сотрудничать с Формулой-1

Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен может покинуть австрийскую команду до окончания контракта, сообщает RaceFans. По информации источника, в контракте Ферстаппена есть пункт, который позволяет ему покинуть коллектив до истечения срока соглашения в случае проблем с поставщиком двигателей.

Напомним, 2 октября компания "Хонда" официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.

Таким образом, после заявления "Хонды", Ферстаппен имеет право воспользоваться опцией и покинуть команду.

"Хонда" возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды "Макларен". Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей. Но с тех пор как "Хонда" стала поставщиком двигателей для "Ред Булл" и "Альфа Таури" (ранее "Торо Россо"), мотористы смогли одержать пять побед: три в прошлом сезоне и две в нынешнем.