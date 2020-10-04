Феттель: Было бы здорово побороться и на обычных машинах

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал идею посоревноваться с другими пилотами за рулем обычного автомобиля. Его слова цитирует motosport:

"Да, было бы весело. Я был бы только за. Было бы здорово побороться за рулем машин класса туринг, например. Хотя, не знаю - возможно, такая жесткая гонка негативно сказалась бы на интересе зрителей к самому Гран-при Формулы-1.

Но мне кажется, что это было бы весело. Это было очень давно - но теперь мы проводим так много гонок Формулы-1, было бы здорово побороться и на обычных машинах.

В прошлом у пилотов было не так много ограничений, они могли выступать и в Формуле-1, и в Формуле-2 и где-то еще. Теперь же уровень конкуренции очень высок и ты концентрируешься только на чем-то одном. Но так, мне кажется, что гонщикам Формулы-1 было бы интересно для разнообразия погонять на других машинах", - сказал он.