Гран-при Турции пройдёт без зрителей. На него уже продали более 40 тыс. билетов

Организаторы Гран-при Турции сообщили, что будут вынуждены провести этап Формулы-1 в этом году без зрителей. Ранее они отчитались о продаже более 40 тыс. билетов на мероприятие.

По сообщению RaceFans, решение принято правительством Турции в связи с переоценкой ситуации с коронавирусом в стране. Ранее в официальных отчётах не учитывались бессимптомные случаи заболевания.

Гран-при Турции пройдёт в середине ноября. Последний раз "Королевские гонки" приезжали на "Истанбул Парк" в 2011 году, но из-за пандемии коронавируса было решено включить этап в текущий календарь.

Примечательно, что стоимость билетов на турецкий этап начиналась от $ 4. Промоутеры не планировали что-либо заработать, а хотели максимально заполнить трибуны в разрешённых условиях.