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Феррари готовит ряд новинок
Команда проделала большой объем работы
Команда Формулы-1 "Феррари" подготовила ряд новинок на предстоящие этапы Формулы-1, сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, на предстоящий Гран-при Айфеля "Феррари" привезёт новый вариант днища, изменит в болиде зону боковых дефлекторов, а также доработает заднюю подвеску. Как сообщается, команда получила позитивные отзывы от Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера при работе на симуляторе с новыми деталями.
Кроме того на этапы в Имоле и Портимане команда подготовит небольшие аэродинамические обновления дефлекторов и новую конструкцию диффузора.
После 10 этапов чемпионата мира "Феррари" располагается на шестой позиции в Кубке конструкторов, отставая от "Рено", занимающего пятую позицию, на 25 очков.
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