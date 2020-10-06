  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари готовит ряд новинок
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари готовит ряд новинок

Автоспорт
(1 голосов)

Команда проделала большой объем работы

Феррари готовит ряд новинок
Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" подготовила ряд новинок на предстоящие этапы Формулы-1, сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, на предстоящий Гран-при Айфеля "Феррари" привезёт новый вариант днища, изменит в болиде зону боковых дефлекторов, а также доработает заднюю подвеску. Как сообщается, команда получила позитивные отзывы от Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера при работе на симуляторе с новыми деталями.

Кроме того на этапы в Имоле и Портимане команда подготовит небольшие аэродинамические обновления дефлекторов и новую конструкцию диффузора.

После 10 этапов чемпионата мира "Феррари" располагается на шестой позиции в Кубке конструкторов, отставая от "Рено", занимающего пятую позицию, на 25 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Феррари Себастьян Феттель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...