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Ред Булл может уйти с Формулы-1

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Спортивный консультант не исключил такого варианта

Ред Булл может уйти с Формулы-1
Новина українською

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко признался, что австрийская команда может уйти из Формулы-1 после того, как серию покинет их моторист — "Хонда".

"Это правда, что мы в любом случае получим двигатель. Но мы не хотим брать любой. Если мы перейдём к „Рено“, то мы получим мотор, который они строят в соответствии со своими потребностями. Он разработан специально для их шасси. Это нормально для нас, мы снова будем искать компромисс.

Уход из Формулы-1? Если мы не сможем найти конкурентоспособное решение, то это является вариантом для нас", — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.

"Хонда" возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды "Макларен". Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей, но с тех пор, как "Хонда" стала поставщиком двигателей для "Ред Булл" и "Альфа Таури" (ранее "Торо Россо"), мотористы смогли одержать пять побед — три в прошлом сезоне и две в нынешнем.

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В статье: Ред Булл
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