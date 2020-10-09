  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Шумахер и Айлотт могут выступить на практике в Абу-Даби
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шумахер и Айлотт могут выступить на практике в Абу-Даби

Автоспорт
(1 голосов)

Молодые спортсмены могут получить возможность выступить на Гран-при Абу-Даби

Шумахер и Айлотт могут выступить на практике в Абу-Даби
Новина українською

Глава "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал отмену свободных практик Гран-при Айфеля, которая лишила пилотов гоночной Академии "Феррари" Мика Шумахера и Каллума Айлотта шансов на дебют в официальных мероприятиях Ф-1.

По словам функционера, теперь молодые спортсмены могут получить возможность выступить на Гран-при Абу-Даби, на котором ожидается дебют за рулём болида Ф-1 Роберта Шварцмана.

"Очевидно, обидно за них. Это была отличная возможность для дебюта. Конечно, попытаемся найти для них даты на следующих этапах, но это будет очень тяжело. Следующий этап пройдёт в Португалии, эта трасса будет нова для всех, так что боевым пилотам также потребуется практика. Затем будет двухдневный уик-энд в Имоле, а потом Турция, опять-таки с новой трассой.

Затем придёт время Бахрейна, где у молодых пилотов будет две гонки Формулы-2 и завершение чемпионата, так что им нужно будет сфокусироваться. Очень вероятно, что следующая возможность представится только в Абу-Даби, не раньше. Конечно, это потерянная возможность, но у нас не было выбора", — приводит слова Бинотто Autosport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...