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Формула-1. Боттас побеждает в последний Практике Гран-при Германии

Автоспорт
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Далее - квалификация

Формула-1. Боттас побеждает в последний Практике Гран-при Германии
UA-Футбол
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Сегодня, 10 октября состоялся последний тренировочный заезд двенадцатого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Германии. Победу в старте одержал пилот команды "Мерседес" Валтерри Боттас.

Результаты Практики 3 Гран-при Германии:

Формула-1. Боттас побеждает в последний Практике Гран-при Германии - изображение 1

Напомним, что сегодня в 16:00 начнутся квалификационные заезды Гран-при Германии. Их результаты вы также можете просмотреть на нашем сайте.

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В статье: формула-1 Валттери Боттас
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