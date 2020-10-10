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Формула-1. Боттас побеждает в последний Практике Гран-при Германии
Далее - квалификация
Сегодня, 10 октября состоялся последний тренировочный заезд двенадцатого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Германии. Победу в старте одержал пилот команды "Мерседес" Валтерри Боттас.
Результаты Практики 3 Гран-при Германии:
Напомним, что сегодня в 16:00 начнутся квалификационные заезды Гран-при Германии. Их результаты вы также можете просмотреть на нашем сайте.
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