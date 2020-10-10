  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Германии, Хэмилтон - второй
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Германии, Хэмилтон - второй

Автоспорт
(1 голосов)

Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Германии, Хэмилтон - второй
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 октября состоялись квалификационные гонки двенадцатого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Германии. Победу одержал пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас.

Результаты Квалификации 1:

Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Германии, Хэмилтон - второй - изображение 1

Результаты Квалификации 2:

Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Германии, Хэмилтон - второй - изображение 2

Результаты Квалификации 3:

Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Германии, Хэмилтон - второй - изображение 3

Результаты Квалификации:

Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Германии, Хэмилтон - второй - изображение 4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Гран-при Германии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...