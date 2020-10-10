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Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Германии, Хэмилтон - второй
Результаты квалификационных заездов
Сегодня, 10 октября состоялись квалификационные гонки двенадцатого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Германии. Победу одержал пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас.
Результаты Квалификации 1:
Результаты Квалификации 2:
Результаты Квалификации 3:
Результаты Квалификации:
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