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Формула-1. Стартовый порядок главной гонки Гран-при Германии

Автоспорт
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В 15:10 начнется гонка

Формула-1. Стартовый порядок главной гонки Гран-при Германии
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 октября в 15:10 по Киеву начнется главная гонка двенадцатого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Германии.

Вашему вниманию стартовый порядок гонки:

Формула-1. Стартовый порядок главной гонки Гран-при Германии - изображение 1

Результаты Квалификации

Результаты Практики 3

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В статье: формула-1 Гран-при Германии
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