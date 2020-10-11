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Формула-1. Стартовый порядок главной гонки Гран-при Германии
В 15:10 начнется гонка
Сегодня, 11 октября в 15:10 по Киеву начнется главная гонка двенадцатого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Германии.
Вашему вниманию стартовый порядок гонки:
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