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Валтери Боттас: Сложно сказать, чего стоит ожидать от шин в гонке

Автоспорт
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Комментарий пилота

Валтери Боттас: Сложно сказать, чего стоит ожидать от шин в гонке
UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас поделился впечатлениями от квалификационных заездов Гран-при Германии. Его слова цитирует GP Blog:

"Сегодня (вчера - прим.) "Ред Булл" и Макс были очень быстры. Уже в начале квалификации я увидел, что нас ждет захватывающее сражение против них.

Сложно сказать, чего стоит ожидать от шин в гонке, мы все ощущаем нехватку данных и-зза ограниченного количества времени на трассе. И мне кажется, что это интересно. Никто не знает, как будет проходить гонка, как будут работать шины. И это будет интересно для всех.

Это и правда интересно. Мне кажется, что мы слишком много тренируемся, свободных заездов слишком много. У нас так много данных, мы точно знаем, как будут работать шины. Теперь же у нас есть несколько вопросов без ответов - и это интересно. Нам не нужны пятницы - начинайте гоночный уик-энд с субботы, и будет здорово", - сказал он.

Результаты Квалификации

Результаты Практики 3

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В статье: формула-1 Валттери Боттас
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