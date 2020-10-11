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Валтери Боттас: Сложно сказать, чего стоит ожидать от шин в гонке
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас поделился впечатлениями от квалификационных заездов Гран-при Германии. Его слова цитирует GP Blog:
"Сегодня (вчера - прим.) "Ред Булл" и Макс были очень быстры. Уже в начале квалификации я увидел, что нас ждет захватывающее сражение против них.
Сложно сказать, чего стоит ожидать от шин в гонке, мы все ощущаем нехватку данных и-зза ограниченного количества времени на трассе. И мне кажется, что это интересно. Никто не знает, как будет проходить гонка, как будут работать шины. И это будет интересно для всех.
Это и правда интересно. Мне кажется, что мы слишком много тренируемся, свободных заездов слишком много. У нас так много данных, мы точно знаем, как будут работать шины. Теперь же у нас есть несколько вопросов без ответов - и это интересно. Нам не нужны пятницы - начинайте гоночный уик-энд с субботы, и будет здорово", - сказал он.
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