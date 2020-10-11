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Формула-1. Хэмилтон побеждает на Гран-при Германии, Ферстаппен - второй
Результаты главной гонки Гран-при Германии
Сегодня, 11 октября состоялась главная гонка двенадцатого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Германии.
Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+4,470), а ТОП 3 замкнул представитель "Рено" Даниэль Рикардо (+14,613).
Результаты гонки Гран-при Германии:
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