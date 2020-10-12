  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В ФИА отреагировали на недовольство Ферстаппена
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ФИА отреагировали на недовольство Ферстаппена

Автоспорт
(1 голосов)

Макс был недоволен тем, что машина безопасности работала так долго

В ФИА отреагировали на недовольство Ферстаппена
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен после гонки Гран-при Айфеля был недоволен тем, что после схода с дистанции "Макларена" Ландо Норриса на трассе появилась сейфти-кар. Нидерландцу также не понравилось то, что машина безопасности работала слишком долго. Он предположил, что в ФИА просто хотели придать гонке больше яркости.

"Одно было очевидно — машина Норриса задымилась. Это первое. Второе — мы не были уверены, что успеем убрать болид, потому что там слишком узкое место. Так что было решено прибегнуть к помощи сейфти-кара. В таких обстоятельствах проблему с машиной Норриса можно было решить немедленно, это был самый безопасный вариант.

Что касается слишком долгого пребывания сейфти-кара на трассе, то регламент требует, чтобы все отстающие машины вернулись в круг с лидерами. На тот момент такое отставание было у 10-11 пилотов. Потому машина безопасности оставалась на трассе дольше, чем обычно", — приводит слова гоночного директора ФИА Майкла Маси RaceFans.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ред Булл Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...