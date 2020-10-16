Ред Булл пригрозил, что может уйти из Формулы-1

Консультант "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко подтвердил изданию Auto Motor und Sport, что австрийский коллектив желает использовать в сезоне-2022 собственные двигатели, созданные по наработкам "Хонды". По его словам, только так остаётся возможность сохранить частичку независимости. Однако для этого "Ред Булл" требует заморозить регламент на доработку моторов. Или обе команды, связанные с их брендом, покинут чемпионат Формулы-1.

Сообщается, что данный ультиматум устраивает "Мерседес". Немецкий производитель не будет возражать против заморозки на доработку двигателей. "Рено" дадут согласие, если все силовые установки к тому моменту будут равны. И только "Феррари" категорически выступает против ситуации с запретом на доработку моторов. В Маранелло считают, что "Ред Булл" не находится в тяжёлой ситуации из-за ухода "Хонды".

В "Скудерии" не понимают, почему двигатель не должен влиять на итоговый результат в будущем, лишь из-за одного желания "Ред Булл" делать что-то самостоятельно.

"Они могут в любое время постучать в дверь в Париже или к нам и получить двигатель, который стоит меньше, чем если бы они сделали его сами", — заявил один из сотрудников "Феррари".