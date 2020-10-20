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Бывший гонщик Формулы-1 советует Ред Булл подписать контракт с Даниэлем Риккардо
Но согласны ли на такой шаг в Ред Булл
Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста выразил мнение, что "Ред Булл" не стоит заключать контракты с Серхио Пересом или Нико Хюлькенбергом, так как они слишком возрастные пилоты, а сосредоточиться на варианте с возвращением Даниэля Риккардо.
"Я бы попытался вернуть Риккардо. Даниэль был очень быстр и отлично работал с Максом. Это была классная комбинация. На мой взгляд, это будет самая сильная пара гонщиков во всём пелотоне. К тому же на данный момент в их юниорской программе нет никого, кто мог бы сделать шаг и подтолкнуть Макса", — приводит слова ди Ресты Motoprsport-Total со ссылкой на эфир Sky Sports.
Риккардо, который в настоящий момент является пилотом "Рено", со следующего сезона перейдёт в "Макларен". У австралийца заключён многолетний контракт с командой из Уокинга.
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