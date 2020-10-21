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В Мерседесе рассказали, почему Боттас сошел на Гран-при Айфеля

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Отказал электрический компонент в блоке управления электроникой

В Мерседесе рассказали, почему Боттас сошел на Гран-при Айфеля
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф сообщил, что в команде выявили причину проблем с силовой установкой Валттери Боттаса на Гран-при Айфеля, из-за которой он был вынужден сойти с дистанции.

"Мы смогли выявить отказавший электрический компонент в блоке управляющей электроники, который стал причиной проблем с мотором на болиде Боттаса на Гран-при Айфеля. Все данные говорят о том, что быстрое решение остановить болид помогло предотвратить механическое повреждение силовой установки. Пилотам всегда тяжело даётся сход с дистанции, но у Валттери есть сильные стороны — его стойкость и умение отыгрываться. Уверен, что в Португалии он сделает всё, что в его силах.

Трасса в Портимане — вторая из новых в нынешнем сезоне, так что результаты могут быть неожиданными. В Муджелло была захватывающая гонка, так что после неё мы работали над тем, чтобы лучше подготовиться к оставшимся новым гонкам и лучше собирать информацию по приезду на трассу. Это будет крайне важно во время двухдневного этапа в Имоле", — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт "Мерседеса".

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В статье: Мерседес Валттери Боттас Тото Вольфф
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