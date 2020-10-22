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Реб Булл сам будет заниматься разработкой двигателей с 2026 года
Об этом рассказал консультант Ред Булл по автоспорту Хельмут Марко
Консультант "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийская команда готова самостоятельно заниматься двигателями по наработкам "Хонды" лишь до 2026 года, пока в силу не вступит новый регламент на силовые установки.
"Мы хотели бы перевезти всё производство в Англию, но нам действительно нужна помощь "Хонды". Примерно с начала сезона 2022 года "Ред Булл" мог бы уже управлять им полностью независимо. Но мы планируем делать это только до конца сезона-2025. Становиться производителем двигателей не является нашим приоритетом.
Очевидно, что новые правила с 2026 года должны быть более благоприятными с точки зрения затрат. Технология станет проще. А звук двигателей – лучше и громче. К тому же важным фактором должен стать переход на синтетическое топливо, что избавит нас от вредных выбросов углерода", — приводит слова Марко GrandPX.
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