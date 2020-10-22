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Реб Булл сам будет заниматься разработкой двигателей с 2026 года

Автоспорт
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Об этом рассказал консультант Ред Булл по автоспорту Хельмут Марко

Реб Булл сам будет заниматься разработкой двигателей с 2026 года
Новина українською

Консультант "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийская команда готова самостоятельно заниматься двигателями по наработкам "Хонды" лишь до 2026 года, пока в силу не вступит новый регламент на силовые установки.

"Мы хотели бы перевезти всё производство в Англию, но нам действительно нужна помощь "Хонды". Примерно с начала сезона 2022 года "Ред Булл" мог бы уже управлять им полностью независимо. Но мы планируем делать это только до конца сезона-2025. Становиться производителем двигателей не является нашим приоритетом.

Очевидно, что новые правила с 2026 года должны быть более благоприятными с точки зрения затрат. Технология станет проще. А звук двигателей – лучше и громче. К тому же важным фактором должен стать переход на синтетическое топливо, что избавит нас от вредных выбросов углерода", — приводит слова Марко GrandPX.

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В статье: Ред Булл Марко Хельмут
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