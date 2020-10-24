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Формула-1. Боттас побеждает в последнем тренировочном заезде Гран-при Португалии
Результаты Практики 3
Сегодня, 24 октября состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 Гран-при Португалии.
Победу в нем одержал пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас, вторым стал его партнер по эмблеме Льюис Хемитлон (+0,026), ТОП 3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,158).
Вашему вниманию результаты Практики 3 Гран-при Португалии:
Напомним, что сегодня также состоятся квалификационные заезды. Начало - в 16:00 по Киеву.
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