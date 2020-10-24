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Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Португалии
Результаты квалификационных заездов
Сегодня, 24 октября состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 Гран-при Португалии. Победу в Квалификации одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал его коллега Валтери Боттас (+0,102), а ТОП 3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,252).
Результаты Квалификации 1 Гран-при Португалии:
Результаты Квалификации 2 Гран-при Португалии:
Результаты квалификации Гран-при Португалии:
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