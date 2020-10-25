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Формула-1. Стартовый порядок главной гонки Гран-при Португалии
Сегодня мы узнаем победителя
Сегодня, 25 октября в 15:10 по Киеву начнется главная гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Португалии.
Вашему вниманию стартовый порядок:
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