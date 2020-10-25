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Формула-1. Хемитлон побеждает в главной гонке Гран-при Португалии

Автоспорт
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Результаты гонки Гран-при Португалии

Формула-1. Хемитлон побеждает в главной гонке Гран-при Португалии
UA-Футбол
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Сегодня, 25 октября состоялась главная гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Португалии.

Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, второе место у его партнера по эмблеме Валтери Боттаса (+25,592), а ТОП 3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (34,508).

Результаты гонки Гран-при Португалии:

Формула-1. Хемитлон побеждает в главной гонке Гран-при Португалии - изображение 1
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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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