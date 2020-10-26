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Гран-при Португалии: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Смотрим, как Льюис Хэмилтон оформлял очередную победу
Победа в Португалии стала для пилота Мерседеса 92-й в карьере – Хэмилтон официально стал новым рекордсменом Формулы-1, потеснив на второе место легендарного Михаэля Шумахера.
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