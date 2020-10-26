Лучший круг в истории Формулы-1? Посмотрите, что Райкконен сотворил в Португалии

Кими Райкконен на первом круге Гран-при Португалии поднялся с 16-го места на 6-е! Всего финн на этом отрезке гонки совершил невероятные 11 обгонов.

К сожалению, этот великолепный прорыв не помог Райкконену финишировать в очках – чемпион мира 2007 года завершил Гран-при Португалии на 11-м месте в статусе кругового по отношению к победителю гонки Льюису Хэмилтону на Мерседесе.