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Лучший круг в истории Формулы-1? Посмотрите, что Райкконен сотворил в Португалии

Автоспорт
(2 голосов)

Легендарный финн не перестает удивлять

Лучший круг в истории Формулы-1? Посмотрите, что Райкконен сотворил в Португалии
Новина українською

Кими Райкконен на первом круге Гран-при Португалии поднялся с 16-го места на 6-е! Всего финн на этом отрезке гонки совершил невероятные 11 обгонов.

К сожалению, этот великолепный прорыв не помог Райкконену финишировать в очках – чемпион мира 2007 года завершил Гран-при Португалии на 11-м месте в статусе кругового по отношению к победителю гонки Льюису Хэмилтону на Мерседесе.

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В статье: формула-1 Кими Райкконен
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