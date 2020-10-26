В погоне за рекордом Шумахера: 10 самых ярких побед Хэмилтона в Формуле-1

Накануне Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и вышел на чистое первое место в истории Формулы-1 по количеству побед – 92 против 91 у культового «Красного барона» Михаэля Шумахера. Чем не повод вспомнить 10 главных шедевров британца в Королевских гонках?

10-е место: Гран-при Германии 2018 года в Хоккенхайме

Главные цифры: 219-я гонка в карьере Хэмилтона и 66-я победа

Болид – Mercedes W09

Стартовая позиция – 14-я

У большинства великих пилотов есть хотя бы одна сумасшедшая победа при старте из глубины пелотона – Хэмилтон свой невероятный и единственный прорыв при начальной позиции за пределами топ-10 организовал два года назад в Германии, когда из-за проблем с гидравликой не вышел в третий сегмент квалификации и начал гонку на 14-м месте, в то время как лидер чемпионата Себастьян Феттель стартовал с поула.

Хэмилтон быстро начал прорываться вперед – на 14-м круге он уже замыкал топ-5. Когда начался дождь, Льюис понял, что у него появился шанс на победу. Его ощущение обострилось после роковой ошибки Феттеля, который на 52-м круге попал в гравийную ловушку и сошел с гонки. После появления на трассе автомобиля безопасности Хэмилтон грамотно распорядился своим пит-стопом, а затем в борьбе за победу не без помощи командной тактики сдержал позади напарника Валттери Боттаса.

«Я не совершил ни одной ошибки, поэтому я действительно горжусь этим днем», - сказал Хэмилтон после гонки, победа в которой сделала его лидером чемпионата.

9-е место: Гран-при Венгрии 2013 года в Хунгароринге

Главные цифры: 120-я гонка в карьере Хэмилтона и 22-я победа

Болид – Mercedes F1 W04

Стартовая позиция – 1-я

Когда Льюис Хэмилтон в 2013 году переходил в Мерседес, Формулой-1 на Ред Булл безоговорочно правил Себастьян Феттель, а его команда переживала непростые времена и была очень далека от нынешнего статуса.

В том сезоне Мерседесу не удавалось найти оптимальный баланс работы с шинами, поэтому несколько удивительно, что свою первую победу с новой конюшней Хэмилтон одержал на «горячем» треке в Венгрии.

Помимо долговечности шин в тот день огромную услугу Хэмилтону сделал гонщик Макларена Дженсон Баттон, который так долго сдерживал Феттеля, что преимущество Льюиса над немцем увеличилось от 1,7 секунды до 13,4.

Оценивая гонку в Венгрии, портал Autosport поставил Хэмилтону максимальные 10 баллов: «Это был уик-энд, в котором он был неизменно быстрым, безошибочным и отлично провел гонку».

8-е место: Гран-при США 2012 года в Остине

Главные цифры: 109-я гонка в карьере Хэмилтона и 21-я победа

Болид – McLaren MP4-27

Стартовая позиция – 2-я

К тому времени, когда Формула-1 впервые приехала в Остин, Хэмилтон уже не участвовал в гонке за титул, а Феттель рвался к своему третьему подряд чемпионству.

Но Хэмилтон ранее неоднократно первым покорял новые трассы – и в Остине он сделал это снова. И сделал это, выиграв принципиальную дуэль у Феттеля с преимуществом всего в 0,7 секунды.

По ходу гонки Хэмилтон и Феттель несколько раз обменивались позициям, а ключевым стал 42-й круг, когда немец застрял за круговым на извилистом и узком участке с 3 по 7 повороты. Льюис вплотную подобрался к лидирующему Ред Булл и на длинной прямой при помощи DRS легко объехал Феттеля.

«У него был только один шанс на обгон, и он им воспользовался», - говорил Феттель после гонки.

7-е место: Гран-при Германии 2011 года в Нюрбургринге

Главные цифры: 81-я гонка в карьере Хэмилтона и 16-я победа

Болид – McLaren MP4-26

Стартовая позиция – 2-я

Еще одно отважное выступление помогло Хэмилтону в 2011 году в Германии в борьбе за победу переиграть Марка Уэббера и Фернандо Алонсо.

В квалификации Льюис на 1,2 секунды опередил напарника Баттона и расположился сразу позади Уэббера на Ред Булл. Британец на старте обошел пилота из Австралии, но Уэббер вернул себе лидерство на 12-м круге, когда Хэмилтон допустил небольшую ошибку в шикане.

Во второй половине гонки за счет лучшей стратегии Хэмилтон снова оказался впереди Уэббера, а затем обошел и Алонсо в плотной борьбе после финального заезда в боксы.

Еще одна великолепная гонка, за которую Льюис Хэмилтон получил от Autosport гроссмейстерские 10 баллов.

6-е место: Гран-при Германии 2008 года в Хоккенхайме

Главные цифры: 27-я гонка в карьере Хэмилтона и 8-я победа

Болид – McLaren MP4-23

Стартовая позиция – 1-я

Обновленный McLaren MP4-23 в Хоккенхайме был быстрейшим болидом в пелотоне, о чем свидетельствует комфортная победа Хэмилтона в квалификации. Но в гонке из-за неудачной стратегии Макларена Льюису пришлось выложить на стол весь свой арсенал.

Для британца все начиналось хорошо – после 35 кругов он почти на 12 секунд опережал своего главного конкурента за титул Фелипе Массу на Феррари. Но затем Тимо Глок разбил свою Тойоту, чем спровоцировал появление на трассе машины безопасности.

Как ни странно, в Макларене не стали зазывать Хэмилтона на пит-стоп, полагая, что гонка вскоре возобновится. Это была ошибка. За 17 кругов до финиша после заезда в боксы за свежим комплектом шин Льюис обнаружил себя лишь на 5-й позиции.

И все же Хэмилтон успел вернуться на законную первую позицию, последовательно обойдя Хейкки Ковалайнена, Ника Хайдфельда, Фелипе Массу и Нельсона Пике-младшего, все надежды которого на сенсационную победу растаяли на 60-м круге, когда Хэмилтон оказался впереди.

5-е место: Гран-при Монако 2019 года в Монте-Карло

Главные цифры: 235-я гонка в карьере Хэмилтона и 77-я победа

Болид – Mercedes W10

Стартовая позиция – 1-я

Еще одна гонка, в которой Льюису Хэмилтону пришлось противостоять не соперникам, а стратегам из собственной команды.

На 11-м круге после появления на трассе машины безопасности в Мерседесе поставили на болид Хэмилтона медиум, в то время как конкуренты британца Макс Ферстаппен (Ред Булл) и Себастьян Феттель (Феррари) получили в боксах хард.

Хэмилтону предстояло проехать гигантский отрезок в 64 круга на более мягком составе резины. И он сделал это, причем Льюису в тот день удалось отбить многочисленные атаки Ферстаппена – пожалуй, самого агрессивного гонщика современности.

Кульминационным стал момент на 76-м круге, когда Ферстаппен попытался объехать Хэмилтона по внутренней стороне. Льюис каким-то чудом не допустил неизбежный контакт между болидами и при этом остался впереди голландца.

«Сегодня одна из самых сложных гонок в моей карьере – настолько напряженной она была».

Конечно же, эту победу Льюис Хэмилтон посвятил Ники Лауде, которого не стало за 6 дней до гонки на городской трассе в Монте-Карло.

4-е место: Гран-при Китая 2011 года в Шанхае

Главные цифры: 74-я гонка в карьере Хэмилтона и 15-я победа

Болид – McLaren MP4-26

Стартовая позиция – 3-я

И вновь Хэмилтону пришлось проделать немало работы на трассе после неудачной тактики Макларена на пит-стопах. После первой остановки Льюис опустился на пятое место. Его позиция не сильно улучшилась после финальной волны заездов в боксах – будущий 6-кратный чемпион Формулы-1 шел лишь четвертым.

Вскоре Хэмилтон догнал и обогнал своего будущего напарника по Мерседесу Нико Росберга, а затем за 12 кругов до финиша прошел Феррари Фелипе Массы. На тот момент от лидера гонки Себастьяна Феттеля его отделяли 4,6 секунды.

Но Хэмилтону понадобилось лишь 6 кругов, чтобы догнать лидирующий Ред Булл. Феттель жестко оборонялся, однако британец в скоростном 7-м повороте все же вышел вперед и устремился навстречу победе.

«Эта гонка входит в тройку моих лучших побед», - говорил Хэмилтон после Гран-при Китая.

3-е место: Гран-при Бахрейна 2014 года

Главные цифры: 132-я гонка в карьере Хэмилтона и 24-я победа

Болид – Mercedes F1 W05 Hybrid

Стартовая позиция – 2-я

Хэмилтон способен побеждать даже в те моменты, когда он не является быстрейшим пилотом на трассе – вот почему успех Льюиса в Бахрейне 6-летней давности открывает топ-3 этого рейтинга. По ходу того уик-энда напарник Хэмилтона Нико Росберг был лидером чемпионата, он выиграл квалификацию и показал лучший круг в гонке, а первым все равно стал Льюис.

В Бахрейне Хэмилтон и Росберг неоднократно жестко сражались друг с другом за первое место, не опасаясь о преследователях, которые были слишком далеко, чтобы вмешаться в дуэль двух гонщиков Мерседеса.

В тот день Хэмилтон показал себя мастером обороны – несмотря на преимущество Росберга в DRS, британец в ключевые моменты каждый раз располагал свой болид так, чтобы на грани фола не пропустить напарника.

После гонки Хэмилтон назвал этап в Бахрейне одной из самых расчетливых гонок в своей карьере. Тогда он еще вряд ли подозревал, что их сражение с Росбергом только набирает обороты и вскоре достигнет максимального градуса напряжения.

2-е место: Гран-при Италии 2018 года в Монце

Главные цифры: 222-я гонка в карьере Хэмилтона и 68-я победа

Болид – Mercedes W09

Стартовая позиция – 3-я

Переиграть Феррари на домашней трассе итальянцев – это всегда особенная победа. Два года назад в Италии Хэмилтон мастерски воспользовался неразберихой в стане Скудерии и попутно выиграл важную битву у Себастьяна Феттеля в контексте гонки за титул.

Хэмилтон избавился от Феттеля на первом круге, когда лидер Феррари беспечно остался на траектории в момент обгона и тут же откатился в глубину пелотона. Льюису оставалось разобраться с Кими Райкконеном – и в этом ему помогла безупречная тактика Мерседеса. На 44-м круге британец на свежих покрышках опередил красный болид Феррари, мгновенно нарастил комфортный отрыв и без проблем добрался до финиша.

В тот день Хэмилтон при активной поддержке из боксов своевременно провоцировал Феррари на ключевые ошибки. Именно блеск Льюиса стал главным ингредиентом яркой победы Мерседеса на территории главного соперника.

1-е место: Гран-при Великобритании 2008 года в Сильверстоуне

Главные цифры: 26-я гонка в карьере Хэмилтона и 7-я победа

Болид – McLaren MP4-23

Стартовая позиция – 4-я

На пути к первому чемпионству Хэмилтон на домашнем Гран-при в Сильверстоуне остро нуждался максимального результата, ведь на тот момент в общем зачете Формулы-1 после серии неудачных гонок он находился лишь на четвертом месте.

Первые метры дождевого Гран-при Великобритании показали, что Хэмилтон настроен только на победу. Льюис с четвертого места чуть не прорвался на первое, оказавшись вплотную позади своего напарника Хейкки Ковалайнена.

Пока остальные страдали в непредсказуемых условиях, Хэмилтон летел по домашней трассе так, словно от этой гонки зависит вся его жизнь. В какой-то момент преимущество Льюиса над остальными перевалило за минуту – в Макларене даже просили лидера гонки притормозить, но он не послушался, боясь потерять концентрацию.

В результате в одном круге с Хэмилтоном смогли финишировать только Ник Хайдфельд и Рубенс Баррикелло. В тот день британец был неудержим и заслуженно стал автором одной из самых доминирующих побед в истории Формулы-1.