Ф-1 показала командам проект календаря на сезон-2021

ФИА и руководство Формулы-1 провели встречу с представителями команд, на которой был представлен проект календаря на сезон-2021. Как сообщает Auto Motor und Sport, он включает в себя 23 Гран-при. При этом никакогой план "Б", если в проведение чемпионата вмешается пандемия коронавируса, не предусмотрен.

После трёх дней зимних тестов сезон должен стартовать в Австралии 21 марта. Через неделю запланирован этап в Бахрейне. Затем следует гонка в Китае. Она намечена на 11 апреля. 14 дней спустя на повестке дня стоит этап во Вьетнаме. Хотя его проведение пока под вопросом, но не из-за коронавируса, а из-за государственной политики страны. Европейская часть сезона стартует 9 мая в Испании. Затем с промежутками в две недели следуют Гран-при Монако и Азербайджана.

В середине июня Формула-1, как обычно, отправится в Монреаль, а затем вернётся обратно в Европу. До 1 августа запланированы ещё четыре Гран-при — Франции, Австрии, Великобритании и Венгрии.

Остальная часть календаря ещё не датирована.