  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Гасли продлил контракт с Альфа Таури
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасли продлил контракт с Альфа Таури

Автоспорт
(1 голосов)

Француз остается в Формуле-1

Гасли продлил контракт с Альфа Таури
Новина українською

Команда Формулы-1 Альфа Таури официально подтвердила продление контракта с Пьером Гасли до конца сезона 2021 года. Ожидается, что его напарником со следующего года станет японец Юки Цунода.

"Сделаю все возможное, чтобы помочь команде в развитии. Чувствую, что наши отношения укрепились. Готов принять новый вызов в следующем году", - сказал Гасли после продления контракта.

За 5 гонок до конца сезона Пьер Гасли в личном зачете Формулы-1 занимает 9-е место. На Гран-при Италии француз оформил первую победу в карьере, а недавнюю гонку в Португалии завершил на 5-й позиции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Пьер Гасли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...