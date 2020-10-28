Гасли продлил контракт с Альфа Таури

Команда Формулы-1 Альфа Таури официально подтвердила продление контракта с Пьером Гасли до конца сезона 2021 года. Ожидается, что его напарником со следующего года станет японец Юки Цунода.

"Сделаю все возможное, чтобы помочь команде в развитии. Чувствую, что наши отношения укрепились. Готов принять новый вызов в следующем году", - сказал Гасли после продления контракта.

За 5 гонок до конца сезона Пьер Гасли в личном зачете Формулы-1 занимает 9-е место. На Гран-при Италии француз оформил первую победу в карьере, а недавнюю гонку в Португалии завершил на 5-й позиции.