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Гасли продлил контракт с Альфа Таури
Француз остается в Формуле-1
Команда Формулы-1 Альфа Таури официально подтвердила продление контракта с Пьером Гасли до конца сезона 2021 года. Ожидается, что его напарником со следующего года станет японец Юки Цунода.
"Сделаю все возможное, чтобы помочь команде в развитии. Чувствую, что наши отношения укрепились. Готов принять новый вызов в следующем году", - сказал Гасли после продления контракта.
BREAKING: @PierreGasly will stay with @AlphaTauriF1 in 2021#F1 pic.twitter.com/3FoHS7TOEe— Formula 1 (@F1) October 28, 2020
За 5 гонок до конца сезона Пьер Гасли в личном зачете Формулы-1 занимает 9-е место. На Гран-при Италии француз оформил первую победу в карьере, а недавнюю гонку в Португалии завершил на 5-й позиции.
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