Гасли продлил контракт с Альфа Таури

Команда Формулы-1 Альфа Таури официально подтвердила продление контракта с Пьером Гасли до конца сезона 2021 года. Ожидается, что его напарником со следующего года станет японец Юки Цунода.

"Сделаю все возможное, чтобы помочь команде в развитии. Чувствую, что наши отношения укрепились. Готов принять новый вызов в следующем году", - сказал Гасли после продления контракта.

BREAKING: @PierreGasly will stay with @AlphaTauriF1 in 2021#F1 pic.twitter.com/3FoHS7TOEe