Этап Формулы-1 в Имоле пройдёт без зрителей

Гран-при Эмилии-Романьи на трассе в Имоле пройдёт без зрителей, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ситуация с пандемией коронавируса не позволила организаторам гонки допустить болельщиков на трибуны. Ранее планировалось, что на этапе будет присутствовать 13 тысяч зрителей.

Этап в Имоле пройдёт впервые с 2006 года, когда эта гонка называлась Гран-при Сан-Марино. Это будет уже третья гонка в сезоне-2020 Формулы-1 на территории Италии — ранее состоялись Гран-при Италии в Монце и Гран-при Тосканы в Муджелло.

Этап в Имоле будет проведён в двухдневном формате. 31 октября утром состоится единственная сессия свободных заездов.