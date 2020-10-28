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Альфа Таури сообщила, что Пьер Гасли продолжит выступление за команду в следующем сезоне

Автоспорт
(1 голосов)

Пьер рад работать с этой командой

Альфа Таури сообщила, что Пьер Гасли продолжит выступление за команду в следующем сезоне
Новина українською

Пресс-служба "Альфа Таури" официально сообщила, что французский пилот Пьер Гасли продолжит выступление за команду в следующем сезоне.

"Я очень рад поработать с "Альфа Таури" ещё в одном сезоне! Этот год проходит очень хорошо, и мы на пути к самому успешному сезону в истории команды. Я чувствую, что наши отношения укрепились, мы сумели использовать каждую возможность, которая появлялась на нашем пути, лучшую — на Гран-при Италии.

Моя первая победа в Формуле-1 в Монце стала особенным моментом. И мне было приятно одержать вторую победу в истории команды, поэтому я очень горжусь этим. Сделаю всё возможное, чтобы помочь коллективу в развитии. С нетерпением жду возможности принять этот вызов в следующем году", — приводятся слова Гасли в заявлении "Альфа Таури".

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В статье: Пьер Гасли Альфа Таури
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