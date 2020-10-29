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Формула-1 представила 5 легендарных побед Льюиса Хэмилтона. ВИДЕО
В карьере 6-кратного чемпиона мира хватает эпичных моментов
Льюис Хэмилтон на прошлой неделе после победы на Гран-при Португалии стал единоличным рекордсменом Формулы-1 по количеству выигранных Гран-при. С 2007 года на счету британца 92 победы, что на одну больше, чем у легендарного Михаэля Шумахера.
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