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Формула-1 представила 5 легендарных побед Льюиса Хэмилтона. ВИДЕО

Автоспорт
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В карьере 6-кратного чемпиона мира хватает эпичных моментов

Формула-1 представила 5 легендарных побед Льюиса Хэмилтона. ВИДЕО
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Льюис Хэмилтон на прошлой неделе после победы на Гран-при Португалии стал единоличным рекордсменом Формулы-1 по количеству выигранных Гран-при. С 2007 года на счету британца 92 победы, что на одну больше, чем у легендарного Михаэля Шумахера.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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