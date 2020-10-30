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Райкконен продолжит выступать в Формуле-1 в 2021 году

Автоспорт
(2 голосов)

Ветеран остается в деле

Райкконен продолжит выступать в Формуле-1 в 2021 году
Новина українською

Команда Формулы-1 Альфа Ромео официально объявила о продлении контрактов с Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци на сезон 2021 года.

Райкконен и Джовинацци в текущем сезоне суммарно принесли для Альфа Ромео всего 5 очков. Оба гонщика ни разу не финишировали выше 9-й позиции.

Райкконену принадлежат рекорды Формулы-1 по количеству проведенных Гран-при (327), количеству стартов (325) и по количеству быстрых кругов за один сезон (совместно с Михаэлем Шумахером). По количеству гонок в очковой зоне (214) финн уступает только Льюису Хэмилтону и Михаэлю Шумахеру.

Лучший круг в истории Формулы-1? Посмотрите, что Райкконен сотворил в Португалии

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В статье: формула-1 Кими Райкконен
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