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Формула-1. Хэмилтон побеждает в тренировочном заезде Italian Grand Prix 3
Результаты Практики
Сегодня, 31 октября состоялся тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 сезона 2020/2021 Italian Grand Prix 3. Победу в гонке одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.
Вашему вниманию результаты Практики Italian Grand Prix 3:
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