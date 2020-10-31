Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Боттас выигрывает квалификацию Italian Grand Prix 3
Результаты квалификационных заездов
Сегодня, 31 октября состоялись квалификационные гонки очередного этапа Формулы-1 Italian Grand Prix 3. Победу по итогам двух гонок одержал пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас.
Результаты Квалификации 1 Italian Grand Prix 3:
Результаты Квалификации Italian Grand Prix 3:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ворскла - будущий победитель УПЛ 2020/21. Подкаст Халат Милевского #6
- Гвардиола, Клопп и Сульшер призвали пересмотреть решение о 5 заменах. Всего в лазерете клубов АПЛ сейчас находится 91 игрок
- Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча
- В Феррари отреагировали на высказывания руководства Ред Булл
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...