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Формула-1. Хэмилтон побеждает в главной гонке Гран-при Эмилии-Романьи
Результаты гонки
Сегодня, 1 листпада состоялась главная гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи (Италия).
Победу в заезде одержал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал его коллега по эмблеме Валтери Боттас (+5,783), а ТОП 3 замкнул представитель "Рено" Даниэль Рикардо (+14,320).
Результаты гонки Гран-при Эмилии - Романии:
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