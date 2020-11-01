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Формула-1. Хэмилтон побеждает в главной гонке Гран-при Эмилии-Романьи

Автоспорт
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Результаты гонки

Формула-1. Хэмилтон побеждает в главной гонке Гран-при Эмилии-Романьи
UA-Футбол
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Сегодня, 1 листпада состоялась главная гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи (Италия).

Победу в заезде одержал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал его коллега по эмблеме Валтери Боттас (+5,783), а ТОП 3 замкнул представитель "Рено" Даниэль Рикардо (+14,320).

Результаты гонки Гран-при Эмилии - Романии:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в главной гонке Гран-при Эмилии-Романьи - изображение 1
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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Гран-при Италии
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