Гран-при Эмилии-Романьи: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Победителем первого за 14 лет этапа на легендарной трассе в Имоле стал лидер чемпионата Льюис Хэмилтон. Британец стартовал третьим, но за счет более позднего пит-стопа сумел обойти Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена.