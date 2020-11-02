Первый титул Хэмилтона в Ф-1 – квинтэссенция драмы

Оригинал статьи –Нэйт Сондерс, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Одна из самых драматичных чемпионских развязок в истории Формулы-1 произошла на Гран-при Бразилии в ноябре 2008 года.

Но эта история началась годом ранее. В 2007-м сенсационный новичок Льюис Хэмилтон прибыл на трассу Интерлагоса в Сан-Паулу, опережая на 4 очка своего напарника по Макларену Фернандо Алонсо и на 7 очков Кими Райкконена из Феррари. Британец уже упустил один шанс закрыть чемпионскую гонку, когда на Гран-при Китая на практически разрушенной покрышке промахнулся мимо въезда на пит-лейн и застрял в гравии.

В Бразилии, чуть не столкнувшись на старте гонки с Алонсо, Хэмилтон вскоре из-за технических проблем откатился в конец пелотона и не успел отыграть достаточно позиций. В итоге из-под носа двух враждующих гонщиков Макларена титул вырвал Райкконен – это единственное чемпионство для финна и последний индивидуальный успех для Феррари.

В 2008 году Алонсо вернулся в Рено, а Райкконен, несмотря на две ранних победы, позже столкнулся с кризисом и задолго до финиша чемпионата расстался с надеждами о защите титула. Единственным реальным конкурентом Хэмилтона на титул стал пилот Феррари Фелипе Масса, причем по ходу сезона оба поочередно упускали большие шансы и теряли большие очки.

Масса из-за неисправности машины сошел с лидирующей позиции на заключительном круге Гран-при Венгрии, а в Сингапуре покинул пит-стоп с топливным шлангом внутри бензобака своего болида. В той гонке он финишировал пятым, а Хэмилтон стал третьим. На следующем этапе в Японии после невероятно агрессивного старта Хэмилтона с поула Льюис столкнулся с Райкконеном. В той гонке британец финишировал за пределами очковой зоны, но и Масса не смог выжать максимум из ситуации, заняв лишь 7-е место. Наконец, Хэмилтон с поула выиграл Гран-при Китая, опередив Массу почти на 15 секунд.

Это означало, что спустя год после упущенного титула Хэмилтон вернулся в Интерлагос с отрывом от Массы в 5 очков. В те года очковая зона в Формуле-1 состояла всего из 8 позиций (10-8-6-5-4-3-2-1). Чтобы стать самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1, Льюису достаточно было занять пятое место.

Как все начиналось

Льюис Хэмилтон: «В 2007 году я проиграл чемпионат на глазах у стольких людей, справиться со смущением и с эмоциями было действительно сложно. Я очень эмоциональный парень... этот опыт был немного травмирующим в таком молодом возрасте».

Фелипе Масса: «Когда я стартовал на той неделе, я думал только об одном, что мне нужно было сделать – это выиграть гонку. Я не думал о своей дуэли с Льюисом, потому что это последняя гонка, поэтому в худшем случае мне нужно выиграть – это единственное, о чем я думал, это было в моей голове каждый день недели с того, момента, как уик-энд начался».

Роб Смедли (гоночный инженер Феррари): «Думаю, это довольно забавно, когда вы читаете воспоминания людей о том уик-энде, потому что воспоминания сильно отличаются от реальности. На самом деле это не рассматривалось как решающая битва за титул, это действительно рассматривалось как коронация Льюиса – считалось, что титул уже его, он подписан, запечатан и доставлен».

Падди Лоу (технический директор Макларена): «В Формуле-1 действительно сложно выиграть – очень, очень сложно. В частности, в Макларене мы долго боролись за титул, и на тот момент у нас было много вторых мест и много близких упущенных шансов. Последний Кубок конструкторов Макларен взял в 1998 году, а последний титул – в 1999, а затем было много вторых мест. В частности, в 2007 году мы сразу двумя гонщиками отстали от титула всего на одно очко, чего, я думаю, никогда не случалось. Тогда вы думаете: «Как близко вы можете подойти к титулу, так и не взял его?»

Фил Прю (гоночный инженер Макларена): Во второй половине сезона 2008 года у нас было преимущество, но мы теряли очки. Взгляните на сезон-2007 – там было почти то же самое. Это, безусловно, очень сильно врезалось в наши головы и определенно повлияло на то, как мы подошли к уик-энду, на нашу стратегию...мы были довольно оборонительными в нашем подходе. Это чуть не обошлось нам очень дорого».

Напряжение на старте

2 ноября 2008 года Масса был на поуле, а Хэмилтон в Бразилии квалифицировался четвертым, опередив своего напарника по Макларену Хейкки Ковалайнена. В Макларене были уверены, что у Льюиса хватит темпа, чтобы остаться в первой пятерке, но серое небо над трассой обещало, что назревает непредсказуемая гонка.

Фелипе Масса: «Если честно, я никогда не чувствовал большого давления перед гонкой. Я был действительно спокоен, но при этом чувствовал дополнительную силу. Я чувствовал, что, возможно, этот уик-энд станет моим. Я бы сказал, что я потрясающе чувствовал себя. Я чувствовал отличную атмосферу от всех, от бразильцев, от всех людей, которые подталкивали меня на нужный путь».

Луис Фернандо Рамос (директор трассы): «На параде пилотов я долго разговаривал с Фелипе – это транслировалось по трассе. Фелипе поблагодарил болельщиков, рассказал, какие они классные. Они просто выкрикивали его имя. Когда мы дошли до последнего поворота (сейчас это звучит иронично, учитывая, что произошло там позже), я просто схватил микрофон и сказал: «Кто думает, что Фелипе станет чемпионом мира сегодня!» Был огромный рев, как будто мы находились на футбольном стадионе. Когда мы подошли к концу, я помню, как сказал: «Фелипе, у меня мурашки по коже, а что у тебя?», А он просто сказал: «А у меня даже больше!»

Роб Смедли (гоночный инженер Феррари): «Фелипе всегда был тем парнем, которого нужно было окружать любовью и уважением, и в тот момент вы не могли и надеяться на большую любовь и уважение, чем то, что он получал от всей своей нации».

Луис Васконселос (журналист): «На этот раз Бразилия поддержала его. Потому что со времен Айртона Сенны бразильцы ни разу единодушно не болели за своих пилотов. Всегда был раскол. РууРубенс Баррикелло был не так хорош, как Сенна, так что он был дерьмом. Фелипе был не так хорош, как Сенна, так что он был дерьмом. Но Фелипе выиграл шесть гонок, он боролся за титул. Так что впервые бразильские фанаты подгоняли и поддерживали Фелипе и освистывали Хэмилтона».

Льюис Хэмилтон: «Атмосфера была просто сумасшедшей. Наверное, два процента болельщиков хотели, чтобы я выиграл, а остальные были за Фелипе. Это было так напряженно. Но меня это не обидело – это было нормально. В Сильверстоуне за мной были все фанаты, а у Фелипе не было такой поддержки».

С приближением гонки пошел дождь, чем была вызвана задержка стартовых огней. Хэмилтон в том году в аналогичных условиях одержал две великолепных победы в Монако и Великобритании, в то время как Масса испытывал проблемы во время дождевых Гран-при.

Луис Фернандо Рамос (диктор по стадиону): «Это было абсолютно нервно. Начался дождь, и я подумал: «Черт возьми, все кончено», потому что у Фелипе была плохая репутация в тех условиях».

Фелипе Масса: «Тогда это было довольно странное чувство, нам пришлось ждать в машине. Что-то подсказывало мне, что это может привести к каким-то изменениям в гонке. Я знаю, что на сухой трассе у Льюиса был довольно большой шанс набрать нужное количество очков, так что, возможно, это могло изменить гонку».

Круг 1-63: по лезвию ножа

Масса начал гонку чисто, а Хэмилтон на старте избежал проблем. Вскоре после раннего появления на трассе автомобиля безопасности над Интерлагосом утих дождь. Пилоты начали переходить на сухие шины – Хэмилтон одним из последних заехал в боксы и ненадолго опустился на шестое место, оказавшись позади Джанкарло Физикеллы.

Фил Прю (гоночный инженер Макларена): «Мы не хотели первыми переходить на сухие шины, нам не нужен этот риск. Хэмилтон все еще был пятым, так что все в порядке. Благодаря способностям Льюиса на мокром полотне, которыми он обладал с самого начала, мы смогли сделать несколько очень агрессивных решений в тех гонках того сезона. У него были те успехи в Монако и Сильверстоуне, он провел несколько действительно отличных гонок в мокрых условиях, так что это должно было быть отличной возможностью для нас».

Льюис Хэмилтон: «Мы знали, что нам нужно делать и сколько очков нам нужно набрать. Думаю, это повлияло на то, что мы сделали, потому что нам не нужно было рисковать всем, чтобы победить».

На протяжении большей части гонки борьба за чемпионство была идеально сбалансированной: Масса уверенно лидировал впереди, в то время как Хэмилтон переключался с четвертой на пятую позицию – и того, и другого ему хватало для первого чемпионства.

Все это время темные тучи держались над трассой Интерлагоса. Будет еще один ливень, прежде чем гонщики увидят клетчатый флаг.

Роб Смедли (гоночный инженер Феррари): «У Фелипе была машина, и он был так хорош в тот день. Он просто шел галопом. Вы можете услышать это в его голосе, вы можете посмотреть это по телеметрии, вы можете увидеть, как сильно он работает – мы знали, что у нас есть запасы темпа. Весь пелотон позади, и они все копошатся, а Масса просто выжимает преимущество по крупицам, пока гонка продолжается».

Стефано Доменикали (руководитель команды Феррари): «Фелипе был идеальным лидером. Он показал, почему он заслуживает титула чемпиона – и он бы стал им, если бы не наши ошибки в начале сезона».

Фелипе Масса: «Когда я перешел на сухие шины, гонка была для меня довольно легкой, потому что мой темп был очень, очень хорошим, поэтому мне удалось создать разрыв. Я проводил довольно легкий заезд, но затем внезапно в конце гонки снова пошел дождь, так что все изменилось».

Льюис Хэмилтон: «До того, как начался дождь, я чувствовал себя достаточно комфортно, и я просто был сосредоточен на чистой гонке. Все шло хорошо, пока снова не пошел дождь».

Круг 63: все меняется

На 63-м круге, за 8 кругов до финиша гонки, начался легкий дождь. Хэмилтон, занимавший на тот момент четвертое место, спустя два круга перешел на «промежуточную» резину для влажной погоды. Спустя круг тот же маневр повторил и Масса. В то время как большинство пилотов выбрали этот же вариант покрышек, два гонщика решительно пошли на другую стратегию по сравнению с остальными.

Тойота оставила Тимо Глока и Ярно Трулли на сухой резине, рассчитывая на то, что дождь будет достаточно легким, чтобы они могли добраться до финиша без потери времени на пит-стоп. За счет этого Глок поднялся с седьмого места на четвертое – это означало, что Хэмилтон стал пятым, а сзади на него давил молодой немец из Торо Россо Себастьян Феттель. Битва за пятое место теперь стала определяющим моментом в борьбе за титул.

Тимо Глок (пилот Тойоты): «Каждый раз, когда я проезжал повороты с третьего по пятый и подъезжал к середине круга, облако наверху становилось больше. Я сказал команде, что последние круги закончатся хаосом, и что мы должны подготовиться к замене шин. Они сказали, что мы останемся на трассе, потому что думали, что до конца гонки будет достаточно сухо. Я сказал им: «Послушайте, на последних двух поворотах трассы сильно мокро, будет становиться все хуже и хуже». Они сказали, что есть ребята, которые уже едут менять шины, но наша стратегия была другой – оставаться на сухих шинах. Вот что мы сделали».

Луис Фернандо Рамос (комментатор на стадионе): «После того, как «Тойоты» не поехали на пит-стоп, я сказал своему со-комментатору: «Все в руках Феттеля, он должен обогнать Льюиса, чтобы у Фелипе был шанс». И это произошло!».

Луис Васконселос (журналист): «В Формуле-1 всегда существовало неписаное правило, согласно которому нельзя конкурировать с претендентами на чемпионство в последней гонке, если вы не один из них. Но Феттелю этого никто не сказал».

Феттель был все ближе и ближе за Хэмилтоном. Внезапно Льюис в последнем повороте резко отстал от BMW Роберта Кубицы. Напуганный пилот Макларена прозевал точку торможения и пропустил Феттеля вперед. Так Хэмилтон за три круга до финиша оказался на шестой позиции – виртуальный титул оказался в руках Массы.

Себастьян Феттель: «В тот момент я понятия не имел, что могу повлиять на борьбу за титул. Когда Льюис ошибся, было естественно занять его позицию. Я выступал за Toro Rosso в последний раз и хотел закончить гонку с наилучшим результатом».

Льюис Хэмилтон: «Я помню, как подумал: «Мужик, ты должно быть издеваешься надо мной, только не снова».

Фил Прю (гоночный инженер Макларена): «Тот момент был ужасным, как будто все чувства разочарования 2007 года вернулись. Просто мучительное разочарование. Затем вы быстро оглядываетесь и вспоминаете, что гонка продолжается».

Падди Лоу (технический директор Макларена): «Я буквально отказался от Формулы-1 в тот момент, на те несколько минут. Это было как будто «это уже слишком, я не могу с этим справиться, я ухожу».

Дуду Масса (брат Фелипе Массы): «Когда Себастьян обогнал Льюиса, мы начали празднование в боксах Феррари. Но я помню, как я и мой отец просили людей успокоиться, моя мама начала плакать – мой отец сказал ей: «Нет, нет, подожди, пока он не закончит». Мы просили людей подождать, потому что это еще не конец».

Погоня

Следующие два круга Хэмилтон провел в попытках обогнать Феттеля, чтобы вернуться на позицию, которая гарантировала ему чемпионский титул.

Льюис Хэмилтон: «Это было ужасно. Я просто помню, как Себастьян был рядом, но я не мог добраться до него. Мои шины были чертовски перекачаны, поэтому я просто помню, что ... [это было похоже] как будто моя мама была на краю обрыва, но я не мог ничего сделать, чтобы схватить ее. Я ничего не мог поделать».

Роб Смедли (гоночный инженер Феррари): «С того момента стало очень и очень сложно не сосредоточиться на Льюисе на 100 процентов. Вы знаете, что ваша гонка приближается к финальным кругам, у Фелипе все было идеально, и он не собирался упускать свою позицию».

Фелипе Масса: «Роб всегда говорил со мной так: «Хорошо, Льюис шестой, но гонка еще не закончена, идет дождь, все может случиться, так что продолжай концентрироваться». Он всегда так со мной говорил, поэтому я никогда не думал: «Я стану чемпионом мира».

Тимо Глок: «На предпоследнем круге я сказал команде: «Мне нужно заехать в боксы, потому что в последнем повороте уже идет дождь». Они сказали мне, что я не могу сделать это, пит-стопы уже недоступны, потому что там уже были люди, которые готовили подиум для Фелипе и призеров. Люди ходили по пит-лейну, поэтому мне не разрешили заехать, команда сказала: «Теперь тебе нужно держаться».

Фил Прю (гоночный инженер Макларена): «Вскоре стало совершенно очевидно, что дождь усилился, и Глок замедлился. В тот момент мы говорили Льюису, что у него больше шансов обойти не Феттеля, а гонщика Тойоты. Думаю, ему было очень сложно понять это в машине – потому что он не видит того, что мы видим, он видит только парня впереди».

Роб Смедли (гоночный инженер Феррари): «В этот момент я все время смотрел, насколько мокро становится на пит-лейн. Я подумал «черт возьми» и просто сказал: «Черт возьми, дождь, перестань, пожалуйста, прекрати, черт возьми», потому что он становился все сильнее и сильнее. Очевидно, я знал, что это значит».

В конце предпоследнего круга время последнего сектора Глока подтвердило худшие опасения Смедли. Пилот Тойоты на этом отрезке был на три секунды медленнее Феттеля и Хэмилтона, которые стремительно сокращали отставание от него.

Фил Прю (гоночный инженер Макларена): «В тот момент внезапно возникло очень сильное чувство – есть шанс!».

Льюис Хэмилтон: «Честно говоря, мне казалось, что мое сердце вот-вот взорвется на заключительном этапе гонки. Не знаю, как я сохранял хладнокровие».

Тимо Глок: «Я начал последний круг – и первый поворот был таким мокрым, без сцепления, и я знал, что будут огромные проблемы на финише, потому что в конце круга влажность была еще большей».

Масса – чемпион…на 39 секунд

Тем временем Масса завершил самую идеальную гонку в своей жизни – на финише он размахивал пальцем, когда домашние трибуны в последний раз хором произнесли его имя.

Хэмилтону до финиша оставалось еще 39 секунд. По состоянию на тот момент Масса становился первым бразильским чемпионом мира после Айртона Сенны в 1991 году.

Роб Смедли (гоночный инженер Феррари): «Когда он пересек финишную черту, Льюис все еще был шестым, все вспыхнуло вокруг».

Фелипе Масса: «Я действительно чувствовал, как Интерлагос взорвался. Конечно, вы не можете услышать так много, потому что шум машины был довольно высоким в тот год с V8, но я действительно ощущал те чувства, которые люди испытывали вокруг».

Дуду Масса (брат Фелипе): «Когда Фелипе закончил гонку, мы все еще немного подождали, но эмоции были настолько сильны, что один-единственный хлопок кого-то взорвал эмоции. Затем наш друг стал немного эмоциональнее, он был крупным парнем, и он обнял нас, и мы потеряли самообладание. Потом все потеряли его и начали прыгать. Не знаю, как это объяснить, мы просто ослепли».

Роб Смедли (гоночный инженер Феррари): «Все сходили с ума, но я отчаянно пытался смотреть на экраны передо мной, потому что я видел, как Хэмилтон набирает скорость, а Глок начинает замедляться все сильнее».

Тимо Глок: «Я еле держал машину на трассе. Я просто пытался сосредоточиться на себе, держать машину на ходу. Я скользил и скользил, и действительно ничего не мог сделать, кроме как надеяться, что доберусь до финиша».

Мартин Уитмарш (руководитель команды Макларен): «Мы говорили Льюису «расслабься», мы знали, что преследуем Глока. С помощью GPS мы могли видеть, как Глок становится все ближе... мы были уверены, что опередим его. Но потом начинаешь волноваться – так ли сильно идет дождь, как ты думаешь? Опередим ли мы его? Неужели мы ошиблись?».

Хэмилтон, все еще преследуя Феттеля, попытался сделать последнюю атаку на пилота Tоро Россо в середине финального круга, но не смог подобраться достаточно близко, чтобы обогнать молодого немца.

Льюис Хэмилтон: «Я помню тот момент перед десятым поворотом, я не мог нырнуть внутрь Фететля, я вижу, как он отдаляется, пока идет отсчет времени – 25 секунд или что-то вроде того, зная, что весь мой год, все усилия будут потеряны. Но Себастьян был рядом, менее чем в 10 метрах от меня».

Роб Смедли (гоночный инженер Феррари): «Все ребята уже вышли к стене, чтобы отпраздновать. Я все еще пытался сосредоточиться на GPS и посмотреть, что происходит с Льюисом. Все сошли с ума и начали прыгать на меня, стаскивать со стула, поздравлять меня, хлопать по спине. Я пытался сосредоточиться на этой карте, и я почти лежал горизонтально в этом беспорядке, когда я увидел, что похоже, что Хэмилтон обогнал Глока. Это было что-то вроде «о, черт, он прошел...».

«Это что, Глок?»

Хотя после победы Массы Интерлагос уже никто не особо следил за тем, что происходит на трассе, один человек все же заметил, что только что произошло. Это был бывший гонщик Мартин Брандл, который комментировал бразильский Гран-при на англоязычный канал. Когда камеры переключились на последний поворот, он увидел, как Феттель и Хэмилтон съезжают с гоночной траектории, чтобы обогнать медленно движущийся красно-белый болид Тойоты. Хэмилтон теперь был на пятой позиции.

Брандл, заикаясь, дрожащим голосом произнес ту знаменитую фразу:

«Это... это Глок... это Глок медленно едет!? ЭТО ГЛОК!».

Мартин Брандл (телекомментатор): «Это пришло изнутри, осознав всю важность момента. Вы как комментатор живете своей смекалкой, поэтому я люблю вести прямые трансляции. Это не о заметках или чем-то написанном, это буквально о том, что вы видите, и говорить об этом так, как оно есть. Вы понимаете, что титул разыгрывается самым невероятным и драматичным образом – один человек и его команда празднуют победу, а другой побеждает на ваших глазах».

Тимо Глок: «Честно говоря, я понятия не имел, кто меня обогнал. На самом деле я не обращал внимания ни на что, потому что я просто хотел, чтобы моя машина оставалась на трассе».

Стефано Доменикали (руководитель Феррари): «Как вы понимаете, это было болезненно. Очень болезненно. С этого момента я понял, что для Фелипе чемпионство окончено».

Льюис Хэмилтон: «Я не знал, что прошел Глока. Я знал, что был какой-то переполох, куча машин, я думал, что они были круговыми. Я поднялся на тот холм, ничего не зная. Это было худшее чувство, которое только можно вспомнить, и когда я пересек финишную черту…»

Роб Смедли (гоночный инженер Феррари): Я смотрел на экран хронометража, смотрел, ждал, надеялся, а Хэмилтон и Глок в последний момент поменялись местами на экране. Затем все как бы прекратилось, и все говорили: «Подождите, он выиграл, он выиграл?»

Льюис Хэмилтон: «Я кричал: «Есть ли у меня титул?» а затем, когда я вошел в поворот, мне сказали, что да. Я был в восторге. Я никогда не забуду тот момент».

Что было дальше?

Пит-лейну еще предстояло осознать, что же произошло на финише. Камеры показали, как семья Массы празднует с механиками Феррари, в то время как брат Хэмилтона Николас и девушка Льюиса поп-звезда Николь Шерзингер праздновали с механиками Макларена.

Плохие новости быстро распространились в боксах Феррари.

Стефано Доменикали (руководитель команды Феррари): «Я сразу же включился в радио – потому что позади меня команда уже аплодировала – что кто-то должен сказать семье Фелипе, что они проиграли титул».

Дуду Масса (брат Фелипе): «Мы праздновали, но потом нам сказали, что Хэмилтон пятый, а не шестой. Механик, который сказал нам об этом, страдал больше нас. Это отняло мечту семьи, друзей и даже целой страны. Парень чувствовал себя очень, очень плохо. Он разбил стену головой и все такое, он был так расстроен».

Падди Лоу (Макларен): «В тот момент я возвращался к нашим боксам. Я думаю, что Николь в тот же момент выбежала из гаража. Кажется, мы с ней были двумя из первых, кто действительно понял, что же произошло на самом деле».

Луис Фернандо Рамос (диктор стадиона): «Вся атмосфера изменилась мгновенно. Через несколько дней в мой блог написал парень, он сказал: «Когда Фелипе пересек финиш, я прыгал, а потом я услышал, как вы говорите, что Хымильтон пятый... Когда я услышал это, то, это было похоже на полицейского, который пришел ко мне домой сказать, что моя мать умерла».

Смедли открыл свой радиоканал, чтобы сообщить плохие новости. Затем он сказал: «Вы проделали очень, очень хорошую работу. Молодец, сынок, я очень, очень горжусь тобой».

Масса (его голос прерывался от волнения) ответил: «Я так горжусь тобой в любом случае. Я был бы больше рад с титулом, но в любом случае, спасибо!»

Фелипе Масса: «Я просто ждал сообщения – прошла целая вечность. К сожалению, информация немного отличалась от той, на которую я надеялся или ожидал услышать».

Роберт Смедли (гоночный инженер Феррари): «Мы сделали все идеально. Фелипе провел идеальную гонку. Вероятно, это была самая идеальная гонка, которую я когда-либо видел. Я действительно чувствовал себя очень-очень воодушевленным и гордым. Я около часа не мог поверить в то, что произошло. Так что это был и лучший, и один из худших моментов».

Восторженный и одновременно недоверчивый Хэмилтон открыл свой собственный радиоканал, чтобы сказать Макларену: «Ребята, я потерял дар речи! Это было чертовски близко…»

Между тем, человек, который стал одним из главных героев всей драмы, все еще пребывал в блаженном неведении о той роли, которую он сыграл в ней, его мысли все еще были о стратегии, которая в конечном итоге стоила ему двух проигранных позиций.

Тимо Глок: «Я возвращался в боксы, и мне сказали по радио: «Хэмилтон выиграл чемпионат»... но мне так и не сказали, что я был тем парнем, который определил чемпионство! Мы были просто счастливы, что стратегия принесла нам свои плоды и мы получили несколько очков. Я остановил машину, ничего не зная. Льюис припарковался прямо передо мной, я вышел из машины и поздравил его, а потом просто подошел к весам, на которых взвешивают каждого пилота».

Подъезжая к пит-лейн, Масса открыл козырек на своем шлеме и вытер слезы с глаз.

Фелипе Масса: «Это был потрясающий момент для победы, просто идеальный уик-энд. Но проиграть на последних метрах было тяжело ... Я никак не мог не плакать. Представьте себе, выиграть титул дома, это было бы самое невероятное чувство».

К 2020 году Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира – совсем скоро британец возьмет свой седьмой титул и сравняется с легендарным Михаэлем Шумахером. А для Фелипе Массы тот день в Интерлагосе стал последним шансом войти в историю – 39-секундный чемпион из Бразилии в личном зачете Формулы-1 больше никогда не финишировал выше шестого места.