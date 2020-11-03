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В Альфа Таури рассказали, что повлияло на улучшение результатов Гасли

Автоспорт
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Инженеры внесли изменения в заднюю ось

В Альфа Таури рассказали, что повлияло на улучшение результатов Гасли
Новина українською

Технический директор "Альфа Таури" Джоди Эггинтон рассказал, за счёт чего команде и Пьеру Гасли удавалось показывать в нынешнем сезоне столь высокие результаты.

По его словам, изменения, которые инженеры команды внесли в заднюю ось болида, придали французскому пилоту уверенности.

"Мы упорно работали над тем, чтобы обеспечить устойчивость задней оси нашего болида. Это происходило практически на каждом Гран-при. Результат позволил пилотам получить некоторую уверенность в моменты, когда они атакуют. Кроме того у нынешней машины широкий рабочий диапазон.

Пьер, безусловно, очень хорошо пилотирует. Он стал лучше чувствовать себя в команде, несмотря на все дискуссии вокруг о том, каким может быть его будущее. Показывает хорошие результаты, работает с инженерами. Он действительно мотивирован, ребята вокруг него мотивированы. Пьер очень быстро находит общий язык с машиной на каждом этапе. Пусть такая ситуация продолжается долго", — приводит слова Эггинтона официальный сайт Формулы-1.

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В статье: Пьер Гасли Альфа Таури
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