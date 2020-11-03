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Мерседес установил рекорд максимальной скорости на электромотоцикле

Автоспорт
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Она составила 408 км/ч

Мерседес установил рекорд максимальной скорости на электромотоцикле
Новина українською

"Мерседес" в минувшие выходные установил удивительное достижение. На одном из автодромов во Франции в компании опробовали новый электромотоцикл, который продемонстрировал рекордную скорость — 408 км/ч. Об этом сказано в сообщении пресс-службы команды "Мерседес" Формулы-1 на официальной странице в "Твиттере".

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В статье: Мерседес
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