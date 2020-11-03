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Мерседес установил рекорд максимальной скорости на электромотоцикле
Она составила 408 км/ч
"Мерседес" в минувшие выходные установил удивительное достижение. На одном из автодромов во Франции в компании опробовали новый электромотоцикл, который продемонстрировал рекордную скорость — 408 км/ч. Об этом сказано в сообщении пресс-службы команды "Мерседес" Формулы-1 на официальной странице в "Твиттере".
INSANE ???? This weekend the Voxan Wattman became the world’s fastest electric motorcycle, reaching a top speed of 408 km/h (254 mph)— Mercedes-AMG F1 (???? 7x Champions) (@MercedesAMGF1) November 3, 2020
And at its heart - @MercedesBenz EQ power! ⚡️
The bike, ridden by @maxbiaggi - is powered by the same EQ powertrain in the @MercedesEQFE car ???? pic.twitter.com/ziJDeemn55
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