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Алонсо рассказал, почему выбрал Рено

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Чемпион Формулы-1 раскрыл секреты

Алонсо рассказал, почему выбрал Рено
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что до подписания контракта с "Рено" вёл переговоры с другими командами.

"Я вёл переговоры с несколькими командами, но контракт с "Рено" всегда был предпочтительным выбором. По двум причинам. Во-первых, с точки зрения ожиданий и коллектива, способного подняться от середины пелотона до вершины. Это было очень и очень привлекательно. А во-вторых, потому что я знаю всех в этой команде. Знаю их страсть к гонкам. Я буду выступать за "Рено" в третий раз и чувствовать себя здесь как дома", — цитирует Алонсо Sky Sports.

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Фернандо также поделился ожиданиями от своего возвращения в "Королевские гонки".

"Думаю, что мне сразу удастся набрать свой темп. Хотя я понимаю, что в первых гонках могу столкнуться с трудностями. Не только с точки зрения чистой скорости – но и выполнения всех процедур, кнопок на руле и так далее. Мне потребуется какое-то время.

Не думаю, что буду нацелен на определённый результат до того, как закончить карьеру. Мне кажется, что в автоспорте всё зависит не от твоего возраста, а от времени на круге. И я надеюсь, что мои результаты в ближайшие годы будут конкурентоспособными", — добавил двукратный чемпион.

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В статье: Фернандо Алонсо
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