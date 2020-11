Хэмилтон показал свои первые трофеи, которые он выиграл в 6 лет

Шестикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился фотографией из детства, на которой он изображён в обнимку с двумя трофеями. По признанию британца, это были первые награды, которые он завоевал в своей жизни.

"Мне было шесть лет, когда я завоевал первые трофеи в гонках машин на управление. Это были одни из лучших лет в моей жизни. Я проводил время с отцом на заднем сиденье автомобиля. Мы обедали супом с лапшой и беконом, что было очень по-британски", — написал Хэмилтон на своей странице в "Твиттере".

I was 6 years old here when I earned my first two trophies remote control car racing. These were some the best days of my life spending time with my dad out the back of the old car we had with our pot noodle soup and bacon sandwiches which was very much an English thing. pic.twitter.com/TwEvM5pzP3