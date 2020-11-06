Хэмилтон показал свои первые трофеи, которые он выиграл в 6 лет

Шестикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился фотографией из детства, на которой он изображён в обнимку с двумя трофеями. По признанию британца, это были первые награды, которые он завоевал в своей жизни.

"Мне было шесть лет, когда я завоевал первые трофеи в гонках машин на управление. Это были одни из лучших лет в моей жизни. Я проводил время с отцом на заднем сиденье автомобиля. Мы обедали супом с лапшой и беконом, что было очень по-британски", — написал Хэмилтон на своей странице в "Твиттере".