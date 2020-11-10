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Формула-1 представила календарь на 2021 год
Официальное расписание следующего сезона
Сезон-2021 в Формуле-1 будет состоять из 23 Гран-при и продлится с 21 марта по 5 декабря, сообщает официальный сайт гоночной серии.
На данный момент неопределенным остается только этап 25 апреля. В этот уик-энд должна была пройти гонка во Вьетнаме, но у местных властей из-за политической обстановки и ситуации с пандемией сменился список приоритетов.
Гран-при Испании и Бразилии официально пополнят календарь сезона в Формуле-1 после подписания контрактов.
Полный календарь Формулы-1 в сезоне-2021:
BREAKING: The 2021 #F1 calendar is here! pic.twitter.com/jvBuT0gInW— Formula 1 (@F1) November 10, 2020
В 2020 году из-за коронавируса сезон в Формуле-1 состоит из 17 гонок. За четыре этапа до конца чемпионата в общем зачете лидирует пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.
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