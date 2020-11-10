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Формула-1 представила календарь на 2021 год

Автоспорт
(1 голосов)

Официальное расписание следующего сезона

Формула-1 представила календарь на 2021 год
Новина українською

Сезон-2021 в Формуле-1 будет состоять из 23 Гран-при и продлится с 21 марта по 5 декабря, сообщает официальный сайт гоночной серии.

На данный момент неопределенным остается только этап 25 апреля. В этот уик-энд должна была пройти гонка во Вьетнаме, но у местных властей из-за политической обстановки и ситуации с пандемией сменился список приоритетов.

Гран-при Испании и Бразилии официально пополнят календарь сезона в Формуле-1 после подписания контрактов.

Полный календарь Формулы-1 в сезоне-2021:

В 2020 году из-за коронавируса сезон в Формуле-1 состоит из 17 гонок. За четыре этапа до конца чемпионата в общем зачете лидирует пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.

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В статье: формула-1
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