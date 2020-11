Формула-1 представила календарь на 2021 год

Сезон-2021 в Формуле-1 будет состоять из 23 Гран-при и продлится с 21 марта по 5 декабря, сообщает официальный сайт гоночной серии.

На данный момент неопределенным остается только этап 25 апреля. В этот уик-энд должна была пройти гонка во Вьетнаме, но у местных властей из-за политической обстановки и ситуации с пандемией сменился список приоритетов.

Гран-при Испании и Бразилии официально пополнят календарь сезона в Формуле-1 после подписания контрактов.

Полный календарь Формулы-1 в сезоне-2021:

BREAKING: The 2021 #F1 calendar is here! pic.twitter.com/jvBuT0gInW