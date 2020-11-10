Формула-1 будет выпускать фирменные духи

Формула-1 начнёт продавать фирменные духи для фанатов автоспорта, пишет официальный сайт серии. Коллекция из пяти ароматов была создана с помощью инновационных технологий. Коллекция унисекс впервые в истории индустрии парфюмерии была разработана с использованием новейшей технологии 3D-печати с цифровым световым синтезом.

Коллекция ароматов F1 Fragrances Engineered Collection — это продукт сотрудничества между Формулой-1 и Designer Parfums. Запуск полного ассортимента парфюма состоится в марте 2021 года, как раз к новому сезону.

Стоимость одного флакона духов составит $ 250,