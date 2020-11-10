  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1 будет выпускать фирменные духи
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1 будет выпускать фирменные духи

Автоспорт
(1 голосов)

Стоимость флакона составит 7 тысяч гривен

Формула-1 будет выпускать фирменные духи
Новина українською

Формула-1 начнёт продавать фирменные духи для фанатов автоспорта, пишет официальный сайт серии. Коллекция из пяти ароматов была создана с помощью инновационных технологий. Коллекция унисекс впервые в истории индустрии парфюмерии была разработана с использованием новейшей технологии 3D-печати с цифровым световым синтезом.

Коллекция ароматов F1 Fragrances Engineered Collection — это продукт сотрудничества между Формулой-1 и Designer Parfums. Запуск полного ассортимента парфюма состоится в марте 2021 года, как раз к новому сезону.

Стоимость одного флакона духов составит $ 250,

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...