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Формула-1 будет выпускать фирменные духи
Стоимость флакона составит 7 тысяч гривен
Формула-1 начнёт продавать фирменные духи для фанатов автоспорта, пишет официальный сайт серии. Коллекция из пяти ароматов была создана с помощью инновационных технологий. Коллекция унисекс впервые в истории индустрии парфюмерии была разработана с использованием новейшей технологии 3D-печати с цифровым световым синтезом.
Коллекция ароматов F1 Fragrances Engineered Collection — это продукт сотрудничества между Формулой-1 и Designer Parfums. Запуск полного ассортимента парфюма состоится в марте 2021 года, как раз к новому сезону.
Стоимость одного флакона духов составит $ 250,
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