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Ферстаппен стал быстрейшим во второй тренировке на Гран-при Турции
У Ред Булл отличный темп
Со своего утреннего результата Макс Ферстаппен сбросил около 7 секунд. Лучшим для голландца стал круг за 1:28.330.
Главным преследователем Ферстаппена неожиданно стал Шарль Леклер на Феррари (+0,401). Монегаск обошел двух пилотов Мерседеса – Валттери Ботасса (+0,575) и Льюиса Хэмилтона (+0,850).
And just like that, we're all done with Friday!— Formula 1 (@F1) November 13, 2020
Here's how the drivers finished in our second session ????#TurkishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/zZCvzlkZas
Гоночный уик-энд в Стамбуле в субботу продолжится заключительной практикой и квалификацией, а в воскресенье пройдет главная гонка Гран-при Турции.
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