Ферстаппен стал быстрейшим во второй тренировке на Гран-при Турции

Со своего утреннего результата Макс Ферстаппен сбросил около 7 секунд. Лучшим для голландца стал круг за 1:28.330.

Главным преследователем Ферстаппена неожиданно стал Шарль Леклер на Феррари (+0,401). Монегаск обошел двух пилотов Мерседеса – Валттери Ботасса (+0,575) и Льюиса Хэмилтона (+0,850).

And just like that, we're all done with Friday!



Here's how the drivers finished in our second session ????#TurkishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/zZCvzlkZas