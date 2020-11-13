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Ферстаппен стал быстрейшим во второй тренировке на Гран-при Турции

Автоспорт
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У Ред Булл отличный темп

Ферстаппен стал быстрейшим во второй тренировке на Гран-при Турции
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Со своего утреннего результата Макс Ферстаппен сбросил около 7 секунд. Лучшим для голландца стал круг за 1:28.330.

Главным преследователем Ферстаппена неожиданно стал Шарль Леклер на Феррари (+0,401). Монегаск обошел двух пилотов Мерседеса – Валттери Ботасса (+0,575) и Льюиса Хэмилтона (+0,850).

Гоночный уик-энд в Стамбуле в субботу продолжится заключительной практикой и квалификацией, а в воскресенье пройдет главная гонка Гран-при Турции.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Турции
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