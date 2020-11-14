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Формула-1. Стролл побеждает в квалификации Гран-при Турции
Результаты квалификации
Сегодня, 14 ноября состоялись квалификационные гонки очередного этапа Формулы-1 Гран-при Турции.
Результаты Квалификации 1:
Результаты Квалификации 2:
Результаты Квалификации 3:
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