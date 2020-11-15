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Формула-1. Хемилтол выиграл главную гонку Гран-при Турции, Перес - второй
Результаты гонки
Сегодня, 15 ноября состоялась главная гонка очередного этапа Формулы-1 2020/2021 Гран-при Турции.
Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал представитель "Racing Point" Серхио Перес (+31,633), а ТОП 3 замкнул пилот "Феррари" Себастьян Феттель (+31,960).
Результаты гонки Гран-при Турции:
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