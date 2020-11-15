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Льюис Хэмилтон досрочно стал семикратным чемпионом Формулы-1
Британец продолжает коллекционировать титулы
После победы в главной гонке Гран-при Турции пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон досрочно завоевал звание чемпиона Формулы-1.
Этот триумф стал для него седьмым в карьере, а по количеству титулов он сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером, который также поднимал его над головой 7 раз.
Первую победу британец добыл, будучи еще пилотом команды "Макларен" в далеком 2008 году. С "Мерседес" равных ему нет, начиная с 2014 и заканчивая 2020 годом (только в 2016 его подвинул немец Нико Росберг).
Общий зачет 2020:
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