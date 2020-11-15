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Льюис Хэмилтон досрочно стал семикратным чемпионом Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Британец продолжает коллекционировать титулы

Льюис Хэмилтон досрочно стал семикратным чемпионом Формулы-1
UA-Футбол
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После победы в главной гонке Гран-при Турции пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон досрочно завоевал звание чемпиона Формулы-1.

Этот триумф стал для него седьмым в карьере, а по количеству титулов он сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером, который также поднимал его над головой 7 раз.

Первую победу британец добыл, будучи еще пилотом команды "Макларен" в далеком 2008 году. С "Мерседес" равных ему нет, начиная с 2014 и заканчивая 2020 годом (только в 2016 его подвинул немец Нико Росберг).

Общий зачет 2020:

Льюис Хэмилтон досрочно стал семикратным чемпионом Формулы-1 - изображение 1
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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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