Льюис Хэмилтон досрочно стал семикратным чемпионом Формулы-1

После победы в главной гонке Гран-при Турции пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон досрочно завоевал звание чемпиона Формулы-1.

Этот триумф стал для него седьмым в карьере, а по количеству титулов он сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером, который также поднимал его над головой 7 раз.

Первую победу британец добыл, будучи еще пилотом команды "Макларен" в далеком 2008 году. С "Мерседес" равных ему нет, начиная с 2014 и заканчивая 2020 годом (только в 2016 его подвинул немец Нико Росберг).

Общий зачет 2020: