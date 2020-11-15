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Льюис Хэмилтон: Я часто говорю о том, что это превосходит мои самые безумные мечты

Автоспорт
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Комментарий чемпиона Формулы-1

Льюис Хэмилтон: Я часто говорю о том, что это превосходит мои самые безумные мечты
UA-Футбол
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Новоиспеченный семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал результат главной гонки Гран-при Турции и поделился впечатлениями от завоевания титула. Его слова цитирует SkySports:

"Я часто говорю о том, что это превосходит мои самые безумные мечты. Но, думаю, в глубине души я мечтал о таких высоких целях. Это кажется таким неправдоподобным. Помню, я смотрел, как Михаэль выигрывает титулы, и думал о том, что завоевать один, два или три - это так сложно. Семь - просто невозможно представить. Вот это день. Многое нужно осмыслить.

Я чувствую себя так, словно только начинаю путь. Физически я в отличной форме. В этом году было трудно, но с помощью людей вокруг меня я смог держать голову над водой и оставаться сосредоточенным.

Я действительно надеюсь, что следующий сезон сложится лучше. Мне хотелось бы остаться. Я чувствую, что впереди много работы, мы только начинаем. Я хочу помочь "Формуле-1", я хочу помочь "Мерседесу" на этом пути" - сказал он.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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